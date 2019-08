Stuttgart Vorschlag: Millionenschwerer Notfallplan für Wald

Hauk will den Plan am nächsten Montag beim "Waldgipfel" in Stuttgart beraten. Daran nehmen rund 50 Vertreter aus den Bereichen Wissenschaft, Umwelt, Forstwirtschaft, Naturschutz sowie von Bauernverbänden, kommunalen Landesverbänden und Kirchen und aus der Politik teil. Auslöser für die Krisenstimmung sind die massiven Waldschäden nach zwei trockenen Sommern in Folge.

Im gesamten Land sind drastische Schäden an Buchen aufgetreten

Der Notfallplan und das dafür nötige Geld müssen noch mit den Grünen in der gemeinsamen Regierung abgestimmt werden. Die Beratungen für den Doppeletat 2020/21 des Landes gehen bald in die heiße Phase - ob Hauks Vorstellungen so durchgehen, ist ungewiss. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte bei einer Waldbegehung im August im Schwarzwald mit Blick auf den Zustand der Bäume gesagt: "Wir sind in einer echten Krisensituation." Nach früheren Worten von Minister Hauk sind im gesamten Land drastische Schäden an Buchen aufgetreten. Im Rheintal falle die Kiefer auf großen Flächen aus, in weiten Teilen Baden-Württembergs gebe es immense Schäden bei Tannen, und der Fichtenbestand sei massiv vom Borkenkäfer geschädigt.

Der Aktionsplan soll nach Hauks Vorschlag mehrere Maßnahmen umfassen - etwa zur Unterstützung der Klimaforschung und des Krisenmanagements, dazu finanzielle Unterstützungen für Waldbesitzer und Erleichterungen für die Holzvermarktung auf Landesebene. Vorgesehen sind aber auch 200 neue Stellen in der Forstverwaltung. Das Ministerium wollte sich vor dem Gipfel nicht zu Details des Notfallplanes äußern.