Stuttgart/Waiblingen 15-Jähriger flüchtet mit gestohlenem Auto vor Polizei

Drei Jugendliche flüchten aus dem Fahrzeug

Der BMW-Fahrer flüchtete weiter bis zur Ausfahrt Oberesslingen. Inzwischen hatten auch Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen die Verfolgung des Fahrzeugs aufgenommen. Die Flucht führte weiter durch die Ortschaften Deizisau, Altbach, Plochingen, Reichenbach und Ebersbach. An der Anschlussstelle Ebersbach fuhr der BMW wieder auf die B10 in Richtung Stuttgart auf und verließ die Bundesstraße an der Anschlussstelle Esslingen-Zell. In Zell hielt der BMW schließlich an, drei Insassen flüchteten aus dem Auto. Alle konnten kurz darauf von der Polizei Esslingen festgenommen werden. Der Fahrer des Wagens war gerade einmal 15 Jahre alt, mit im Fahrzeug hatten eine 15-Jährige und ein 16-Jähriger gesessen.

BMW von Firmengelände in Waiblingen gestohlen