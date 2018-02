Stuttgart Warnstreik bei Porsche und Daimler im Metall-Tarifkonflikt

Stuttgart.

Am Freitag treten landesweit erneut Tausende Metaller im Südwesten in den Ausstand. Wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilte, zielen die 24-stündigen Warnstreiks dabei vornehmlich auf die Autobauer Daimler und Porsche. Dort begannen die Warnstreiks bereits am Donnerstagabend zum Start der Nachtschicht um 22 Uhr. "Im Daimler-Werk in Sindelfingen sind alle Zufahrtstore mit Streikposten besetzt", sagte Rebekka Henschel, Sprecherin der IG Metall Stuttgart am Freitagmorgen.