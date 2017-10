Stuttgart.

Es sah für Beobachter wie eine Notlandung aus, war aber keine: Ein Pilot hat heute Morgen (29.10.) mit einer A380 einen Zwischenstopp auf dem Stuttgarter Flughafen eingelegt, weil er wegen des starken Windes zunächst nicht wie geplant in Frankfurt landen konnte. Die Maschine war von Houston nach Frankfurt unterwegs gewesen, als der Pilot einen "Bereitstellungsalam" absetzte, wie ein Flughafensprecher am Sonntagvormittag auf Nachfrage erklärte. Laut einem Sprecher der Lufthansa handelt es sich um ein "Standardverfahren". Weil die Maschine nicht zur geplanten Zeit am Zielort landen konnte, wird mehr Sprit verbraucht. Die Maschine wurde deshalb in Stuttgart aufgetankt. Die Feuerwehr ist in solchen Fällen routinemäßig mit dabei.