Stuttgart Weihnachtsmarkt teilweise geräumt: Mann in Polizeigewahrsam

Stuttgart.

Auf einem Weihnachtsmarkt auf dem Stuttgarter Schillerplatz ist am Sonntagabend ein 53-jähriger Mann wegen eines verdächtigen Gegenstands in Polizeigewahrsam genommen worden. Der Mann hatte behauptet, eine Bombe in seinem Rucksack zu haben. Vermutlich alkoholisiert geriet der 53-Jährige gegen 20.15 Uhr mit einer Standbetreiberin in Streit und bedrohte sie. Mehrere Mitarbeiter des am Weihnachtsmarkt eingesetzten Sicherheitsdienstes hielten den Mann daraufhin fest.