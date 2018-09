Stuttgart-Weilimdorf Stichflamme aus Gasflasche: 20-Jähriger schwer verletzt

Prozess am Landgericht Stuttgart Millionenschaden statt Großauftrag in Übersee

Zwei mittelständische schwäbische Unternehmen witterten das ganz große Geschäft, als ihnen millionenschwere Aufträge in Übersee angeboten wurden. Sie hinterlegten dafür eine saftige Provision in bar in einem Schließfach – mit fatalen Folgen.