Stuttgart Weltweihnachtscircus in Stuttgart

Stuttgart.

Dressierte Pferde, blinkende Lichter und Akrobatik in der Luft: Der Weltweihnachtscircus feiert in Stuttgart sein 25-jähriges Bestehen. Bis zum 7. Januar sind internationale Artisten mit ihren Shows auf dem Cannstatter Wasen zu sehen. Darunter ist der Chinesische Staatscircus, der mehrere Künstler auf nur einem Fahrrad in die Manege schickt. Andere Akrobaten sind in der Luft zu sehen. Auch mehrere der umstrittenen Tiershows gibt es weiterhin. Neben einer Raubtiernummer stehen etwa Pferde und Kamele auf dem Programm. Bereits im Vorjahr hatte es deswegen Kritik am Weltweihnachtscircus gegeben.