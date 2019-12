Stuttgart Weltweihnachtscircus: Fahrrad-Artisten stürzen in die Tiefe

Stuttgart.

Bei einer Generalprobe im sogenannten Weltweihnachtscircus in Stuttgart sind am Mittwochabend mehrere Hochseilartisten in die Tiefe gestürzt. Vier von ihnen hätten bei der Vorführung einer Pyramide auf Fahrrädern in mehr als fünf Metern Höhe das Gleichgewicht verloren, teilten die Veranstalter des "Weltweihnachtscircus" am Donnerstagmorgen mit. Zwei seien leicht verletzt worden.