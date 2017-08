Stuttgart.

Weniger Schüler und Studenten im Südwesten bekommen Bafög. Im Jahr 2016 ging die Zahl der Geförderten um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Knapp 80 000 junge Leute wurden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) unterstützt. Das entspricht demnach nahezu 18 Prozent der Studenten an baden-württembergischen Hochschulen im Wintersemester 2016/17 und knapp 4 Prozent der berechtigten Schüler im Schuljahr 2016/17.