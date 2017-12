Stuttgart Wer bekommt Lara? Verhandlung zu Ditzinger Entführungsfall

Stuttgart.

Rund drei Jahre nach der Entführung der kleinen Lara aus Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) nach Polen ist der Fall am Dienstag vor Gericht in eine neue Runde gegangen. Am Amtsgericht Ludwigsburg ging es unter Ausschluss der Öffentlichkeit um die Frage, ob die Achtjährige ihrem Vater zurückgegeben werden muss. Der Vater Thomas Karzelek kämpfte bei dem Termin erneut darum, das Kind zurückzubekommen. Die Mutter und das Mädchen waren nicht aus Polen angereist, wie ein Sprecher sagte. Sie waren aber geladen. Der Sprecher betonte: "Die Abwesenheit behindert die Entscheidung nicht."