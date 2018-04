Stuttgart.

Im Südwesten sinken die Temperaturen zum 1. Mai weiter ab. In Stuttgart seien nur 14 Grad, in der Kurpfalz immerhin noch 18 Grad zu erwarten, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Stuttgart. Der Grund für das kühle Wetter sei kalte Meeresluft, die in den Südwesten ströme. Den Angaben zufolge bleibt es am Dienstag wolkenreich, im Süden des Landes kann es auch leichten Regen geben. Im Laufe der Woche werde es dann wieder wärmer und sonniger, sagte der Meteorologe.