Stuttgart Wetterdienst rechnete mit starkem Schneefall

Stuttgart SPD-Stadtoberhäupter treten für Koalitionsverhandlungen ein

Stuttgart (dpa/lsw) - Kurz vor dem Sonderparteitag der SPD in Bonn treten sozialdemokratische Stadtoberhäupter aus Baden-Württemberg für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union ein. In einem am Freitag in Heilbronn veröffentlichten Papier erklären sie, die SPD habe in den Sondierungsgesprächen mit der Union gute Ergebnisse für die Städte und Gemeinden erreicht.