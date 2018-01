Stuttgart Wetterdienst warnt vor starkem Tauwetter: Hochwassergefahr

Im Hochrhein flussabwärts der Thurmündung entwickelt sich den Vorhersagen zufolge im Laufe des Montags ein Hochwasser, das alle zehn Jahre vorkommt. Die Wasserstände am Oberrheinpegel Maxau sollen an den beiden kommenden Tagen deutlich ansteigen. Die für die Schifffahrt relevante Marke von 7,50 Metern soll voraussichtlich gegen Montagmittag überschritten werden. "Ein Anstieg des Wasserstands bei Maxau bis über 850 Zentimeter zur Wochenmitte ist nicht ausgeschlossen", sagte ein HVZ-Experte in Karlsruhe.

Der Wetterumschwung werde von einer Warmfront verursacht, die in der Nacht zum Montag über den Südwesten ziehe, teilte der DWD am Sonntag in Stuttgart mit. Regnen wird es laut HVZ in der Nacht zum Montag auch in den hohen Lagen - bei Tauwetter.