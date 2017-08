Stuttgart/Wiesbaden.

Die Sozialhilfeausgaben in Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr um 4,2 Prozent gestiegen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden vorstellte. Rund 2,821 Milliarden Euro gab das Land demnach 2016 aus, im Vorjahr waren es 2,708 Milliarden. Mehr als die Hälfte der Leistungen im Südwesten entfiel auf Eingliederungshilfen für behinderte Menschen - 1,591 Milliarden Euro. Besonders hoch viel der Anstieg bei den Hilfen für den Lebensunterhalt aus. Die Ausgaben stiegen hier um mehr als zehn Prozent auf 96,5 Millionen. In ganz Deutschland erhöhten sich die Ausgaben um 4,5 Prozent auf insgesamt 29 Milliarden Euro.