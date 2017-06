Stuttgart Wilhelma: Nachwuchs bei den Poitou-Eseln

Die stark bedrohten Poitiou-Esel stammen ursprünglich aus Frankreich und werden in der Wilhelma seit 1993 gezüchtet. Mit Brise kam 2014 eine Stute aus dem Ursprungsland dieser Eselrasse nach Stuttgart. Hodor soll in etwas mehr als einem Jahr in Frankreich dann einen wichtigen Beitrag zur Zucht der Esel leisten.

In der Wilhelma sind mittlerweile 23 Fohlen geboren. Poitou-Esel werden auch „Riesenesel“ genannt. Sie sind mit bis zu 450 Kilogramm Körpergewicht die schwersten Esel der Welt und zählen mit einer Schulterhöhe von bis zu 1,50 Metern zu den größten Esel-Arten.