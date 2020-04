Stuttgart Wilhema: Nachwuchs auf dem Schaubauernhof

Stuttgart.

Kann es ein Schaubauernhof sein, wenn keiner zuschaut? In der Wilhelma stellen sich laut einer aktuellen Pressemitteilung zu Corona-Zeiten ungewöhnliche Fragen. Doch trotz der vorsorglichen Schließung aus Gründen des Infektionsschutzes geht im Zoologisch-Botanischen Garten in Stuttgart vieles seinen gewohnten Gang. So haben sich pünktlich zu Ostern auf dem Bauernhof Jungtiere bei den Haustierrassen eingestellt. Zwei Kälber der Limpurger Rinder kamen vor zwei Wochen zur Welt, gefolgt von vier Lämmern der Skudden.