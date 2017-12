Stuttgart Wirtschaftsförderer: Aufsichtsrat prüft Unregelmäßigkeiten

Stuttgart.

Mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei der Wirtschaftsfördergesellschaft Baden-Württemberg International (BWI) sollen noch weiter untersucht werden. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums beschloss der Aufsichtsrat am Montag, die schon laufende Sonderprüfung fortzusetzen, weil noch nicht alle Fragen geklärt worden seien - unter anderem in einem sogenannten Statusfeststellungsverfahren zur Scheinselbstständigkeit von Mitarbeitern. Wenn die Ergebnisse vorliegen, will sich der Aufsichtsrat noch einmal damit befassen.