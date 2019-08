Stuttgart Wohnungsbau zieht an: Stuttgart unter dem Durchschnitt

Es folgten München (53), Frankfurt (47) und Berlin (46). Köln lag mit 36 neuen Wohnungen je 10 000 Einwohner knapp über dem bundesweiten Durchschnitt von 35 Einheiten. Düsseldorf (32) und Stuttgart (30) blieben darunter.

Düsseldorf, Hamburg und Frankfurt seien inzwischen in der Lage, ihren Bedarf nach und nach zu decken, sagte der Immobilienexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Michael Voigtländer. Probleme sieht er weiterhin in Köln und Berlin, aber auch in München und Stuttgart.