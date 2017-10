Stuttgart Schafzüchter von Wolfsangriff nicht überrascht

Stuttgart.

Der Landesschafzuchtverband ist vom ersten nachgewiesenen Wolfsriss in einer Schafherde in Baden-Württemberg seit mehr als 100 Jahren nicht überrascht. "Wir haben damit gerechnet, dass es über kurz oder lang Wölfe bei uns geben wird und es zu Rissen kommt", sagte die Geschäftsführerin des Landesschafzuchtverbands, Anette Wohlfarth, am Montag. Schäfer hatten erst jüngst ein Projekt zum Herdenschutz abgeschlossen. Allerdings müssen die Ideen demnach noch umgesetzt werden.