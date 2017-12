Stuttgart Württembergische: Verzinsung für Lebensversicherung stabil

Stuttgart.

Die Württembergische Lebensversicherung ändert im kommenden Jahr ebenfalls nichts an der laufenden Verzinsung ihrer Verträge. Auch 2018 werde es 2,4 Prozent geben, teilte die Tochtergesellschaft der Wüstenrot & Württembergische AG am Freitag in Stuttgart mit. Die laufende Verzinsung setzt sich aus dem Garantiezins und laufenden Überschüssen zusammen.