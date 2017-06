Stuttgart Youtube-Star löst Polizeieinsatz aus

Neues Besucherzentrum am Landtag Die Bürger lauschen dem Herz der Demokratie

12 000 Besucher strömten am Samstag mit Kind und Kegel zum Bürgerfest in den Landtag. Eine Resonanz, über die sich Parlamentspräsidentin Muhterem Aras „sehr glücklich“ zeigte. Ein Volltreffer war dabei auch auf Anhieb, das an diesem Tag eröffnete, neue Besucher- und Medienzentrum des Landtages.