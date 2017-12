Stuttgart Zahl der Grippe-Fälle im Südwesten steigt deutlich

Im vergangenen Winter hatte es eine besonders schwere Grippewelle gegeben. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden in der Saison deutschlandweit gut 114 000 Erkrankungen gemeldet, mehr seien es nur bei der Pandemie 2009 gewesen. Als wichtigster Schutz gilt eine Grippe-Impfung.

In dieser Saison seien bisher Menschen im Alter von einem Monat bis 88 Jahren betroffen, davon 112 Erwachsene. Bislang sei kein Todesfall wegen einer Influenza-Erkrankung ermittelt.

Das Landesgesundheitsamt empfiehlt, sich noch beim Hausarzt impfen zu lassen. "Besonders, wer in den Winterurlaub reist oder anderswo viel mit Menschen in Kontakt kommt - wie etwa im Bus, in der Bahn oder vor, während und nach einer Flugreise."