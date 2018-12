Stuttgart Zahl der Krätzefälle gestiegen

Stuttgart. Die Zahl der gemeldeten Fälle von Krätze bei Kindern und Jugendlichen in Stuttgart ist gestiegen. In diesem Jahr habe das dortige Gesundheitsamt bislang 120 Fälle der ansteckenden Hautkrankheit verzeichnet, sagte ein Sprecher der Landeshauptstadt. 70 Fälle waren es 2017 und zum Teil weniger als 30 in den Jahren davor. 119 erkrankte Erwachsene wurden 2018 registriert, allerdings gebe es bei ihnen keine Vergleichswerte, so der Sprecher: "Bis zum Sommer 2017 gab es nur eine Meldepflicht für Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche sind." Seitdem besteht auch bei Bewohnern und Personal von Einrichtungen wie Pflegeheimen, Gefängnissen und Asylunterkünften eine Meldepflicht.