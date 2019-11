Stuttgart.

Die Polizei hat zwischen Freitag und Samstag Shishabars und Gaststätten im Stuttgarter Stadtgebiet kontrolliert - und dabei zahlreiche Verstöße entdeckt. Insgesamt wurden 18 Betriebe kontrolliert, darunter 15 Shishabars, zwei Gasstätten und eine Spielhalle. In den Shishabars urde 56 Auflagenverstöße entdeckt, in den beiden Gaststätten insgesamt 14 Zuwiderhandlungen. Die Inhaber der Betriebe müssen mit insgesamt 19 Ordnungswidrigkeitsanzeigen rechnen, darunter wegen Verstößen gegen das Landesnichtraucherschutzgesetz und das Jugendschutzgesetz. In zwei Shishabars, an der Hauptstätter Straße und am Vaihinger Markt, war der Kohlenstoffmonoxidwert zu hoch. Die Beamten stellten den Shishabetrieb daraufhin ein.