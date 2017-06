Stuttgart Zecken und Stechmücken bleiben auch bei Hitze aktiv

Radolfzell am Bodensee/Stuttgart.

Von den heißen Tagen sind nicht nur Menschen betroffen - auch Stechmücken und Zecken reagieren auf den Einfluss des Sommers. "Stechmücken werden eher aktiver. Sie ermüden bei dem warmen Wetter nicht", sagte der Biologe und Stechmücken-Fachmann Rainer Bretthauer am Donnerstag in Radolfzell am Bodensee (Kreis Konstanz). Feuchte Luft und Temperaturen über 18 Grad machen sie demnach munter, kaltes Klima und Regen mögen sie nicht.