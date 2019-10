Stuttgart Zerstückelt im Neckar: Mann erneut verurteilt

In dem reinen Indizienprozess wollte das Gericht den Aussagen des angeklagten Mannes keinen Glauben schenken. Der Mann sei "hochstaplerisch geltungsbewusst" und gehe mit der Wahrheit "kreativ um". Es sei ihm stets wichtig gewesen, eine Frau an seiner Seite zu haben. "Er wollte, dass die Frau ihm in gewisser Weise gehört", sagte Richterin Baisch. Es seien hier aber zwei Menschen zusammengekommen, die beide betrügerisch-manipulativ veranlagt sind". Der 78-Jährige habe die Tat zwar nicht geplant, "das war spontan", sagte Baisch. Es sei aber keineswegs eine Affekttat gewesen.

Die Beweise reichten aus, auch wenn unklar sei, warum die Frau sterben musste und wegen des fehlenden Kopfes nicht klar sei, woran sie letztlich starb, sagte die Vorsitzende Richterin. Unter anderem seien Blutspuren in einem Schrank des Mannes gefunden worden, in dem dieser die Leiche gelagert haben könnte. Außerdem hätten die Spuren auf dem Teppich "ziemlich exakt die Größe eines Menschen" gehabt. Der Angeklagte habe sich in Widersprüche verstrickt, mal von einem Sturz als Todesursache berichtet, dann wieder von einem mysteriösen Entführerpärchen. Die teils großen Blutlachen wollte er mit Schnitten einer Sektglasscherbe erklären.

Auf die Spur des Mannes, von dessen Existenz die Frau weder ihrem anderen Partner noch ihrer Familie oder Freunden erzählt hatte, war der Sohn des Opfers durch Reiseunterlagen gekommen. Diese waren auf den Namen des 78-Jährigen ausgestellt.

Die Kammer hält ihn zwar für schuldig, sie schließt aber nicht aus, dass es mindestens einen Mitwisser gab. "Es liegt nahe, dass ihm jemand geholfen hat", sagte Richterin Baisch.