Stuttgart-Vaihingen Zeugen nach tödlichen Polizeischüssen befragt

Stuttgart.

Nach den tödlichen Schüssen von zwei Polizisten auf einen bewaffneten Angreifer werten die Ermittler weitere Zeugenaussagen zum Vorfall aus. Zwei Beamte hatten den 32-jährigen Autofahrer am Samstag erschossen, als sie von dem Mann nach einem Unfall mit einem Schwert bedroht worden waren. Zuvor sollen die Streifenbeamten versucht haben, den Angreifer mit Pfefferspray zu stoppen. Der 32-Jährige sei mehrmals getroffen worden, teilte die Polizei in Ludwigsburg mit. Die Ermittlungen würden sich auch wegen des Feiertages noch hinziehen, sagte ein Sprecher am Montag.