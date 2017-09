Stuttgart Zoll verkauft Honig vom Dach seiner Dienststelle

Stuttgart.

Nichts zu verzollen: Der Zoll hat am Montag Honig erstmals verkauft, der auf dem Dach seiner Dienststelle in Stuttgart entstanden ist. Die insgesamt 150 Gläser waren demnach innerhalb von Minuten ausverkauft. Vier Bienenvölker von Stadtimker Markus Wilbs haben seit Ende des vergangenen Jahres ihren Platz auf dem Dach des Gebäudes im Stuttgarter Osten, wie das Zollamt am Montag mitteilte. Der Ort in der Nähe des Parks der Villa Berg ist den Angaben zufolge ideal, da die Tiere so ein reichhaltiges Nahrungsangebot haben. Verkostet haben die süße Leckerei zunächst nur Mitarbeiter: Der Honig wurde in der Kantine verkauft.