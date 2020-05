Stuttgart-Zuffenhausen Rote Ampel missachtet: Zwei Schwerverletzte

Stuttgart-Zuffenhausen.

Zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Sonntag gegen 18.25 Uhr an der Kreuzung der Ludwigsburger Straße und der B27a. Der 61-jähriger Fahrer eines VW Tiguan befuhr laut Polizeibericht die Abfahrt der B27, um in Richtung B27a weiterzufahren. An der Kreuzung mit der Ludwigsburger Straße missachtete er die rote Ampel und erfasste den aus Zuffenhausen kommenden Smart Fortwo eines 53-Jährigen. Durch den Aufprall kippte dieser auf die Fahrerseite. Der Smart-Fahrer und seine 43-jährige Beifahrerin erlitten hierbei schwere Verletzungen und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des VW Tiguan und seine 51 und 17 Jahre alten Mitfahrerinnen blieben unverletzt.