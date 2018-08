Stuttgart-Zuffenhausen.

Eine 82-jährige VW-Lenkerin befuhr am Donnerstag (23.08.2018) um 18.05 Uhr die Haldenrainstraße in Richtung Ludwigsburger Straße. Auf Höhe der Hohenloher Straße missachtete sie an einem Kreisverkehr das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage, der VW stieß mit einer in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U7 zusammen. Bei dem Unfall erlitten die 82-jährige VW-Fahrerin und ihre 79-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. In der Stadtbahn wurde ein 54-jähriger Fahrgast leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 40000 Euro.