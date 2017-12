Stuttgart Zunächst friedlicher Protest gegen Abschiebungen

Stuttgart.

Bis zu 900 Menschen sind am Samstag nach Polizeiangaben gegen Abschiebungen von Asylbewerbern in Stuttgart auf die Straße gegangen. Mehrere Organisationen hatten zu dem Protest aufgerufen, der zunächst friedlich verlaufen sei. Die Veranstalter hatten im Vorfeld mitgeteilt, auch Flüchtlinge sollten an der Aktion teilnehmen. Der Protest stand unter dem Motto "Für eine Welt, in der niemand fliehen muss". Ein erneuter Abschiebeflug mit afghanischen Flüchtlingen hatte vor Tagen die Hauptstadt Kabul erreicht. An der Rückführung hatte sich auch Baden-Württemberg beteiligt.