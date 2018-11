Stuttgart Zwei Laster kollidieren auf A8: Sperrung

Stuttgart.

Nach einem Unfall mit zwei Lastwagen ist die Autobahn 8 bei Stuttgart in Richtung München am Montag gesperrt worden. Angaben zu möglicherweise Verletzten lagen zunächst nicht vor, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Der Unfall ereignete sich an einer Baustelle zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Ausfahrt Stuttgart-Möhringen. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Lastwagen nach einem Spurwechsel auf einen Fahrbahnteiler geprallt. Daraufhin stieß das Fahrzeug mit einem Sattelschlepper zusammen.