Stuttgart Zwei Mädchen sexuell belästigt

Stuttgart-Mitte.

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend (10.08.) in der Schulstraße zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen sexuell belästigt. Der 40 bis 50 Jahre alte Mann sprach die beiden im Bereich des Marktplatzes gegen 20.50 Uhr an und bat sie, sich mit ihm fotografieren zu lassen. Die Mädchen ließen sich zunächst darauf ein, bis der Mann anfing sie zu küssen und zu begrapschen. Die beiden Jugendlichen liefen davon und alarmierten via Notruf die Polizei.