Stuttgart Zwei neue Bonobos in der Wilhelma

Das erste Bonobo-Weibchen Mary Rose stammt aus dem Zoo von Columbus in Ohio. Nach einigen Wochen in der Quarantänestation des Frankfurter Zoos, konnte sie Mitte Juli in die Wilhelma umziehen. Dort wurde sie zunächst von der restlichen Bonobo-Gruppe getrennt und konnte sie nur durch ein Fenster beobachten. Kontakt hatte sie nur mit Bonobomann Mobikisi, mit dem sie für Nachwuchs sorgen soll. Erst danach folgte die Integration in die bestehende Gruppe.

Gruppe wächst auf 18 Bonobos heran

Auch das zweite Weibchen soll sich mit Mobikisi paaren. Mitte letzter Woche zog die achtjährige Bikita aus dem Kölner Zoo in die Wilhelma. Wieder war Mobikisi der erste, der siemit der neuen Heimat vertraut machen durfte. Voraussichtlich noch im Laufe dieser Woche werden die beiden mit den anderen Bonobos zusammengeführt. Mittlerweile leben damit 18 Bonobos in der Wilhelma. Die Gruppe bleibt aber zweigeteilt. Die beiden Neuzugänge leben vorerst mit Mobikisi und vier weiteren Weibchen zusammen. Sonst würde möglicherweise der zweite erwachsene Mann, der 14-jährige Kasai, sein Glück bei den beiden neuen Weibchen versuchen. Da er allerdings bereits mehrfacher Vater ist, soll Mobikisi nun zum Zug kommen.

Etwa 200 Bonobos leben im weltweit koordinierten Zuchtprogramm der Zoos. Die Wilhelma ist einer von zehn Zoos in Europa, die diese Verwandten der Schimpansen halten und züchten.