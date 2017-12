Stuttgart/Leonberg.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Dienstagabend zwischen Stuttgart und Leonberg zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 55-Jährige scherte auf der Landstraße 1189 mit ihrem Auto zum Überholen aus und prallte im Gegenverkehr gegen das Auto einer 57-Jährigen, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Die 55-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Das Auto der 57-Jährigen überschlug sich. Ein Hund, der bei dem Unfall aus dem Auto der 57-Jährigen geschleudert wurde, blieb nach ersten Informationen unversehrt.