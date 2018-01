Stuttgart Zweiter Feinstaubalarm in diesem Jahr ausgerufen

Stuttgart.

Die Stadt Stuttgart hat zum zweiten Mal in diesem Jahr Feinstaubalarm ausgerufen. Von Samstag um 18.00 Uhr an dürfen sogenannte Komfortkamine, die nur der Gemütlichkeit dienen, nicht mehr benutzt werden, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Autofahrer sind ab Sonntag um Mitternacht aufgerufen, den Wagen stehenzulassen. Das Ende des Alarms war zunächst offen.