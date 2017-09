Stuttgarter Kickers Die Lage bei den Blauen verschärft sich

Offenbach - Rainer Lorz ist ein viel beschäftigter Mann. Am Wochenende war der Rechtsanwalt geschäftlich im Ausland unterwegs. Der Präsident des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers konnte das 0:3 (0:2) bei Kickers Offenbach also nicht selbst sehen. Doch auch so weiß er nach zuletzt null Punkten und 1:11 Toren aus den vergangenen drei Spielen: „Der Druck wird größer. Wir müssen am kommenden Samstag den Bock umstoßen.“ Da kommt um 14 Uhr das noch sieglose Schlusslicht, der Aufsteiger TSV Schott Mainz, ins Gazistadion. Ein Schlüsselspiel – und auch schon ein Endspiel für den Trainer? „Es wird ein elementar wichtiges Spiel. Aber ich bin kein Freund von Endspielen oder Schicksalsspielen, jetzt muss ganz einfach eine Reaktion kommen“, fordert Lorz.