Stuttgarter Wundertüte Welches Gesicht wird der VfB in der Relegation zeigen?

„Wir haben heute das Herz in beide Hände genommen und gesagt, wir können uns nicht darauf verlassen, was in den anderen Stadien passiert. Wir wollen das hier regeln. Das haben wir, glaube ich, eindrucksvoll geschafft“, sagte Kapitän Christian Gentner. An der grundsätzlich enttäuschenden Saison ließ der Mittelfeldspieler, dessen Vertrag ausläuft und der einige „Baustellen“ im Verein vorerst nur intern ansprechen will, dennoch keinen Zweifel aufkommen. „Wir haben 27 Punkte jetzt, da darfst du normal nicht in der Liga bleiben. Wir bekommen die Chance geschenkt mit der Relegation.“

Wie der überraschend deutliche Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg zustande kam, zeigen wir in unserer ZVW-Analyse.

Startformation und Aufstellung

Angreifer Chadrac Akolo war die überraschendste von ingesamt vier Veränderungen in der VfB-Startelf, die Nico Willig im Vergleich zur 1:3-Niederlage in Berlin vornahm. Der Kongolese, der bislang in der Rückrunde lediglich acht (!) Minuten auf dem Feld stand, rückte gegen Wolfsburg für Spielmacher Daniel Didavi in die Mannschaft und spielte in der 4-2-3-1-Grundordnung auf der Zehnerposition hinter der einzigen Spitze Anastasios Donis.