Suchaktion in Abtsgmünd 9-Jähriger schreibt Entschuldigungsbrief an die Polizei

Abtsgmünd.

Reue hat ein 9-Jähriger am Donnerstagvormittag bei der Polizei gezeigt, nachdem er zuvor von einer Ferientagesbetreuung ausgebüxt war. Der Grundschüler war am Donnerstagmorgen von seiner Mutter, wie schon die ganze Woche, zu der Ferienbetreuung gebracht worden. An diesem Morgen wollte er wohl nicht bei der Betreuung bleiben, weshalb er sich aus dem Staub machte. Als ein Betreuer dies bemerkte, alarmierte er die Polizei, welche sich auf die Suche nach dem Jungen machte. Inzwischen entdeckte ein Autofahrer den 9-Jährigen an der B 19 und brachte ihn wohlbehalten zurück.