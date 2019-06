Südafrika Fall Semenya: IAAF will für Regel kämpfen

Das Gericht hatte zuvor bestätigt, dass die IAAF im Streit um erhöhte Hormonwerte von Semenya eine umstrittene Regel aussetzen soll. Sie verbietet der zweimaligen 800-Meter-Olympiasiegerin wegen vermeintlicher Wettbewerbsvorteile Starts auf den Strecken von 400 Metern bis einer Meile (1609 Meter).

Die IAAF teilte mit, sie habe keine Informationen vom höchsten Schweizer Gericht erhalten. Daher könne man sich dazu derzeit nicht äußern, hieß es am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Wir werden aber weiter für das kämpfen, von dem wir glauben, dass es im besten Interesse aller weiblichen Athleten in unserem Sport ist", schrieb der Leichtathletik-Weltverband in seiner Stellungnahme.

"Das sind gute Neuigkeiten für Caster, aber diese Regelung sollte nicht nur für sie abgeschafft werden, sondern für alle", kommentierte US-Tennislegende Billie Jean King via Twitter. "Athleten muss es erlaubt sein, zu Wettkämpfen genau so anzutreten, wie sie sind", betonte die Vorkämpferin für die Gleichberechtigung der Frauen.