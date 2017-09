Südafrika Fünf Löwen bei Johannesburg entkommen

Am Freitagabend wurden die Tiere beobachtet, wie sie in der Nähe des Ortes Fochville, rund 70 Kilometer südwestlich von Johannesburg, eine Kuh fraßen. "Momentan wissen wir nicht, wo die Löwen sind", sagte Ernst. Alle Anwohner seien zu größter Wachsamkeit aufgerufen und sollten bei einer Sichtung der Löwen unmittelbar die Behörden verständigen.

Zunächst war unklar, woher die Löwen stammten. Es gibt in dem Gebiet keine freilebenden Löwen, aber auch keine Naturreservate oder Nationalparks, die Löwen halten. Experten vermuteten deswegen, die Tiere könnten aus illegaler Haltung auf einer Farm entkommen sein. "Wir sind alle total verblüfft", sagte Ernst. In dem Gebiet um Fochville gibt es zahlreiche große Rinderfarmen, so dass die Löwen sich dort problemlos weiter ernähren könnten.

Experten hatten bei Fochville, einem Ort in der Provinz Gauteng mit knapp 10.000 Einwohnern, bereits vor Tagen Spuren und Kot eines Löwen entdeckt. Das Tier war vergangene Woche erstmals gesichtet worden. Als die Polizei jedoch am Freitagabend von einem Landwirt zur Hilfe gerufen wurde, sahen die Beamte fünf Löwen: Einen großen, wahrscheinlich männlichen Löwen und vier kleinere Tiere.