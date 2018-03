Paralympics in Südkorea Andrea Rothfuss: Vier Rennen, vier Medaillen

Bereits vor den Spielen in Pyeongchang hatte die Skirennfahrerin in Turin 2006, Vancouver 2010 und Sotschi 2014 insgesamt acht paralympische Medaillen gesammelt, in Russland sogar eine goldene. Nun sind in Südkorea vier weitere Silbermedaillen hinzugekommen. In der stehenden Abfahrt, im Super-G, in der Super-Kombi und im Riesenslalom war jeweils nur eine Teilnehmerin schneller als die Deutsche.

Gewinnt Rothfuss am Sonntag das fünfte Edelmetall?

Ihre nächste Medaillenchance hat Andrea Rothfuss am Sonntag, 18. März, im Slalom. Los geht's für die Fans in Deutschland bereits um 2 Uhr morgens (Ortszeit: 10 Uhr). Die ARD überträgt den Wettbewerb live. Der entscheidende zweite Lauf im Slalom beginnt laut Plan um 4.47 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Geboren ist Andrea Rothfuss in Freudenstadt. Seit einigen Jahren wohnt sie in Rommelshausen. Beim Württembergischen Schützenbund im Haus des Sports bei der Mercedes-Benz-Arena in Cannstatt absolviert sie eine Ausbildung zur Sport- und Fitness-Kauffrau.

Erste Paralympics-Teilnahme mit 16 Jahren

Ihr Paralympics-Debüt gab Rothfuss, der von Geburt an die linke Hand fehlt, als 16-Jährige in Turin. Sie gewann eine Silbermedaille im Riesenslalom. Seit vielen Jahren fährt die Schwarzwälderin bei den großen Turnieren um die Spitzenplätze mit. Höhepunkte ihrer Karriere waren unter anderem paralympisches Gold im Slalom in Sotschi und insgesamt fünf Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften. Zuletzt hatte sie 2017 in Italien gleich zwei Weltmeistertitel gewonnen.