Südwestmetall/IG Metall Einigung im Tarifkonflikt: Ein tragbarer Kompromiss

In den vergangenen Wochen hatte sich der Tarifkonflikt zugespitzt. Die IG Metall rief zu 24-Stunden-Streiks auf, von denen unter anderem die Firmen Stihl und Bosch im Rems-Murr-Kreis betroffen waren. Dr. Michael Prochaska, Vorsitzender Bezirksgruppe Rems-Murr, zeigte sich am vergangenen Freitag bei einem Pressegespräch von Südwestmetall keineswegs zuversichtlich, dass die zuvor abgebrochenen Verhandlungen bereits am Montag zu Ende gebracht werden könnten. Zu weit lagen seiner Meinung nach die Forderungen der Gewerkschaft und das Angebot der Arbeitgeber auseinander, vor allem was die umstrittenen Arbeitszeitverkürzungen anbelangt.

Fuchs: Stimmung in den Betrieben ist gut

In der Nacht zum Dienstag gelang den Tarifpartnern der Durchbruch. IG-Metall-Geschäftsführer Matthias Fuchs zeigte sich am Dienstag zufrieden. „Die Stimmung in den Betrieben ist gut bis sehr gut“, lauteten die ersten Rückmeldungen zum Tarifabschluss, sagte Fuchs auf Anfrage. Für die Beschäftigten sei erreicht worden, dass sie fair am Erfolg der Firmen beteiligt werden. Zudem sei ein wichtiger Schritt in eine Arbeitszeitverkürzung gelungen.

Kempter: Entgelterhöhung schmerzt viele Firmen

Der Arbeitgeberverband Südwestmetall beziffert den zusätzlichen Personalaufwand für die Unternehmen über die gesamte Laufzeit auf 3,45 Prozent. Die Entgelterhöhung schmerze viele Firmen, sagte Michael Kempter. 4,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt in der ersten Stufe könnten gerade für kleinere und mittlere Unternehmen eine schwere Hypothek sein.

"Es gibt Licht und Schatten"

„Andererseits konnten wir einiges beim Thema Arbeitszeitflexibilisierung erreichen: Viele Unternehmen können nunmehr verstärkt in den Korridor bis 40 Stunden Wochenarbeitszeit vorstoßen“, so Kempter. Das helfe Arbeitgebern, auch hier im Rems-Murr-Kreis, vor allem beim Thema Fachkräftemangel. Ein bedarfsgerechtes Arbeitszeitvolumen sei unabdingbar, um auch hier in Deutschland wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch beim von der IG Metall gewünschten Teilzeitanspruch seien betriebliche Interessen ausreichend berücksichtigt worden. „Was mich stört, ist die Komplexität des Abschlusses“, so Kempter. „Mancher Abrechner wird seine Zeit brauchen, um die neuen Modelle im Betrieb dann auch abbilden zu können.“ Die lange Laufzeit von 27 Monaten gebe wiederum die nötige Planungssicherheit. „Positiv ist ebenfalls die dauerhaft vereinbarte Differenzierung, die auf die wirtschaftliche Situation der einzelnen Betriebe abstellt. Es ist wie so oft in den letzten Jahren - es gibt Licht und Schatten.“