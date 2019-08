Sulzach an der Murr.

Ein 24-jähriger Motorrad-Fahrer hat am Sonntag (11.8.) auf der B14 zwischen Berwinkel und Sulzbach einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei geriet der 24-Jährige gegen 16 Uhr in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Motorradfahrer wurde nicht verletzt. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.