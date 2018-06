Sulzbach an der Murr Auto kommt von Straße ab - Fahrer leicht verletzt

Sulzbach an der Murr.

In der sogenannten "Blockhauskurve" bei Sulzbach an der Murr hat es am Freitagnachmittag (22.06.) einen Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei kam ein Autofahrer aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der Fahrer wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.