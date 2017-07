Sulzbach an der Murr Betrunken vom Rad gefallen: 58-Jähriger verletzt

Sulzbach an der Murr.

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr entdeckten Passanten bei den Sportanlagen in der Gartenstraße einen gestürzten Radfahrer. Der 58-Jährige lag dort vermutlich längere Zeit verletzt am Boden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen.