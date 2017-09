Sulzbach an der Murr Hündin an Baum angebunden und ausgesetzt

In der Nacht zum Dienstag, 29.08.2017 wurde die Hündin von einem Zeugen in der Freizeitanlage Seitenbachtal an einen Baum angebunden gefunden. Der Finder nahm das Tier zunächst mit nach Hause und brachte es am nächsten Tag in ein Tierheim.

Die Hündin ist etwa 5 Jahre alt und gechipt. Allerdings ist die Chipnummer nicht registriert. Das Tier befand sich in einem verwahrlosten Gesundheitszustand. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Aalen hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181/994430.