Sulzbach an der Murr Kurve unterschätzt: Motorradfahrerin verletzt

Sulzbach an der Murr.

Eine 19-jährige Motorradfahrerin war am Montag (04.09.) gegen 17 Uhr auf der B 14 in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. In der "Blockhauskurve" unterschätzte sie den Straßenverlauf und verlor daraufhin die Kontrolle. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke.