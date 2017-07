Sulzbach an der Murr Mehr Details nach Rewe-Raub

Sulzbach an der Murr.

Nach dem Überfall auf den Rewe-Markt in Sulzbach an der Murr am Donnerstag (6.7.), 22.49 Uhr, wendet sich die Polizei erneut mit der Bitte um Hinweise an die Öffentlichkeit. Mittlerweile liegte eine detailliertere Beschreibung des Täters vor. Demnach war der Täter circa 1,70 Meter groß und sehr schlank. Er hat braune Augen und trug eine schwarze, hüftlange Jacke mit Kapuze, Jeans und dunkle Schuhe. Der Mann hatte einen khakifarbenen Rucksack mit zwei sandfarbenen Seitenstreifen und sandfarbener Öffnungsabdeckung dabei. Bei der Gruselmaske, die der Täter trug, könnte es sich laut Polizei um eine Clownmaske gehandelt haben, die auffallend Zähne zeigte.