Sulzbach an der Murr Motorrad-Kontrollen: 139 km/h auf der Landesstraße

Sulzbach an der Murr.

Am Freitag wurden im Bereich Sulzbach zwischen 11 und 16 Uhr Geschwindigkeitskontrollen, insbesondere bei Motorrädern, durchgeführt. Hierbei kam es laut Polizei zu zwölf erheblichen Verstößen. "Fünf Verstöße waren so schwer, dass es für die jeweiligen Fahrer ein Fahrverbot zur Folge haben wird", heißt es in einer aktuellen Polizeimeldung. Ein 21-jähriger Motorradfahrer war demnach beispielsweise mit seiner Kawasaki auf der L1066 zwischen Lautern und Siebersbach mit 139* km/h unterwegs, obwohl dort nur 70 km/h erlaubt sind.